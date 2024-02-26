Наумов: «Объявление судейских решений будет затягивать время, зачем это нужно?»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о том, что судьи, обслуживающие матчи РПЛ и Кубка России, будут публично объявлять свои решения после вмешательства VAR.

По мнению эксперта, такой эксперимент будет лишь затягивать время матчей и не пойдёт на пользу российскому футболу.

«Объявление судейских решений будет затягивать время, зачем это нужно? Пока судья посмотрит, потом расскажет… Один арбитр быстро и чётко говорит, другой долго подбирает слова. Будет неразбериха», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Чемпионат России возобновится 1 марта матчем «Ростов» — «Крылья Советов». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.