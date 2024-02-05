Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «Можно быть довольным шестым местом, которое мы сейчас занимаем»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался о положении своей команды в турнирной таблице РПЛ после первой части текущего сезона.

Напомним, в 18 турах российского чемпионата самарская команда набрала 29 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице. По словам Витюгова, он доволен сложившейся ситуацией, однако всегда хочется большего.

«В целом, наверное, можно быть довольным тем местом, которое мы сейчас занимаем, но нам всегда хочется больше. Тем более мы знаем, что мы можем, что мы способны. Надеюсь, по итогам сезона нам удастся занять строчку ещё выше», — цитирует Витюгова Metaratings.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Первым соперником «Крыльев Советов» в весенней части сезона станет «Ростов».