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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Цыпченко — о травме: «Очень тяжело было в первые два-три месяца, даже говорить об этом не хочу»

04 Февраля 2024 • 11:40 Комментировать
Ростов
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Крылья Советов
01.03 19:00

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко, восстанавливающийся сейчас после травмы, рассказал о своём состоянии.

Напомним, повреждение 24-летний футболист получил в матче первого тура РПЛ простив «Ахмата» (2:1), после чего перенёс операцию.

«У большинства травм понятны сроки восстановления. А у меня получается, что немножко как первопроходец. Очень тяжело было в первые два-три месяца. Даже говорить об этом периоде не хочу», — приводит слова Цыпченко «Чемпионат».

В прошлом сезоне на счету нападающего 31 матч в футболке «Крыльев Советов», семь голов и одна результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Цыпченко

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