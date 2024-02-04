Цыпченко — о травме: «Очень тяжело было в первые два-три месяца, даже говорить об этом не хочу»

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко, восстанавливающийся сейчас после травмы, рассказал о своём состоянии.

Напомним, повреждение 24-летний футболист получил в матче первого тура РПЛ простив «Ахмата» (2:1), после чего перенёс операцию.

«У большинства травм понятны сроки восстановления. А у меня получается, что немножко как первопроходец. Очень тяжело было в первые два-три месяца. Даже говорить об этом периоде не хочу», — приводит слова Цыпченко «Чемпионат».

В прошлом сезоне на счету нападающего 31 матч в футболке «Крыльев Советов», семь голов и одна результативная передача.