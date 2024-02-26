Белоус: «Под руководством Осинькина молодые игроки очень растут»

Известный функционер Юрий Белоус высказался о наставнике самарских «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

«По человеческим качествам — прекрасный тренер. Тренер должен быть и педагогом. А в профессиональном плане под его руководством молодые игроки очень растут», — приводит слова Белоуса «Матч ТВ».

По итогам 18 туров «Крылья Советов» находятся на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке самарского коллектива 29 набранных очков.

1 марта подопечные Игоря Осинькина проведут первый официальный матч в 2024 году. В рамках 19-го тура РПЛ «Крылья Советов» встретятся на выезде с «Ростовом». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.