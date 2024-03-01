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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» забил по голу в каждом тайме и обыграл «Крылья Советов» в первом матче после рестарта РПЛ

01 Марта 2024 • 21:01 Комментировать (2)
Ростов
2:0
Крылья Советов
окончен

«Ростов» и «Крылья Советов» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 19-го тура РПЛ состоялся 1 марта на стадионе «Ростов Арена».

Протокол игры  
Ростов2:0Крылья Советов
(1:0) Голенков Егор29'  
(2:0) Комаров Иван80'  
Песьяков СергейЧернов ЕвгенийОсипенко МаксимВахания ИльяСако Умар  46'Сезар Роналдо 88' (Азнауров Имран ( 88') Глебов ДанилЩетинин Кирилл 90' (Колтаков Алексей ( 90') Мохеби Мохаммад 90' (Зубенко Илья ( 90') Байрамян Хорен 78' (Комаров Иван ( 78') Голенков Егор  41' 78' (Миронов Алексей ( 78')
Запасные: Моисеев КириллКирш ИльяШанталий ДаниилМедведев НикитаТерентьев ДенисСоловьев Ярослав
Ломаев ИванГоршков ЮрийБейл ГленнЕвгеньев РоманРассказов Николай 63' (Орозко Франко ( 63') Ежов РоманКостанца ФернандоБабкин Сергей 63' (Якуба Денис ( 63') Витюгов Максим  3' 83' (Хубулов Владимир ( 83') Салтыков Никита 83' (Печенин Кирилл ( 83') Шитов Владислав 76' (Писарский Владимир ( 76')
Запасные: Соколов АртёмФролов ЕвгенийОвсянников БогданГапонов ИльяЗотов ГеоргийКарпицкий Егор
01 марта. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

 

РПЛ вернулась! Родной российский футбол снова радует нас официальными матчами. В первый день весны празднуем вместе с «Ростовом» и «Крыльями», которые сошлись на юге России. Валерий Карпин сразу доверил место в основе новичку – Роналдо. До великого бразильца этому далеко, но приехал он с хорошей прессой из Болгарии. Пару в нападении ему составил Егор Голенков, а очень активно их поддерживали их Мохеби, Байрамян и Щетинин.

«Крылья Советов» тоже приехали составом боевым, но им пришлось по большей части обороняться. Сначала Роналдо и Вахания просто цеплялись за мяч, организовывали сбросы, прострелы, но затем атаки «Ростова» стали более осмысленными. Врубил активность Голенков, забросы Чернова стали более адресными, Глебов тоже подключился. Постепенно активность «Ростова» сломила «Крылья», счёт был открыт на исходе получаса игры.

Данил Глебов выполнил длинный заброс в штрафную площадь на Хорена Байрамяна, а того опередил Фернандо Костанца, выбивший мяч на угловой удар. Этот самый корнер оказался голевым. Кирилл Щетинин навесил с правого фланга, а Егор Голенков в одно касание пробил, ногой отправив мяч в цель – 1:0. Почему-то форварда никто не накрыл.

Самарцы в первом тайме смогли организовать лишь один момент: Николай Рассказов протащил мяч по правому полуфлангу и обостряющим пасом вывел Романа Ежова практически один на один с вратарём «Ростова», но полузащитник поспешил и не попал в дальний угол. Уже во втором тайме Никита Салтыков врубил мощнейший дриблинг, по краю продрался в штрафную площадь и плотно пробил. В этот раз уже Песьякову пришлось вступать в игру – Сергей справился.

А затем пришлось почувствовать мяч и Горшкову, подстраховавшему Ломаева. Это Глебов неожиданно влетел в штрафную площадь и прострелил, а Хорен Байрамян замкнул. Голкипер в игру не вступил, Юрий распластался и сблокировал удар. Разнонаправленная игра продолжалась, команды по очереди проверяли друг друга, но ошибок в завершающей стадии атаки было уж очень много. До толковых ударов доходило одно наступление из десяти.

Но второй гол всё-таки случился. За десять минут до конца основного времени Роналдо после скидки Мохеби пробил в защитника, затем сам же забрал подбор и отыграл на Комарова. А Иван сразу мощно пробил, от колена Евгеньева отправив мяч в сетку ворот – 2:0. Таким и стал окончательный счёт. «Ростов» возобновляет сезон победой над самарскими «Крыльями».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов

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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
01 Марта 2024 в 21:23
какия та пирнатыи сафсем бис крыльяф..))
ингерман
01 Марта 2024 в 21:18
ай от осиньки отвалилесь мондоринки.. кхе-кхе.. )))
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