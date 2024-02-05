Витюгов: «Осинькин пытается нам показать, как играют в топ-лигах»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался о работе главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

Витюгов назвал Осинькина требовательным специалистом, который очень любит футбол и проделывает большую работу для того, чтобы команда добивалась результата.

«Большая работа проделывается из года в год, из тренировки в тренировку, это огромный труд. Он большой фанат своей работы: смотрит очень много матчей, пытается нам что-то показать, чтобы мы увидели, как играют в других топ-лигах, чтобы для себя переняли и перенесли какие-то моменты», — цитирует Витюгова Metaratings.

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России самарцы занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 набранных очков.