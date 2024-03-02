Голенков рассказал, почему не стал праздновать гол «Крыльям Советов»

Форвард «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос, почему не стал праздновать свой забитый мяч в ворота «Крыльев Советов».

Напомним, 1 марта «Ростов» одолел «Крылья Советов» в матче 19-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Автором одного из голов стал Голенков.

«Для меня Самара — это родной город, а «Крылья Советов» — это тот клуб, который подарил мне путевку в большой футбол. Поэтому только теплые отношения», — заявил Голенков порталу «РБ Спорт».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил семь мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

На данный момент «Ростов» находится на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 24 очка. «Крылья Советов» занимают восьмую строчку, имея в копилке 29 баллов.