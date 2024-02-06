Витюгов заявил, что из футбольных людей сильнее остальных на него повлияли Осинькин и Ларин

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов назвал людей, оказавших самое существенное влияние на его профессиональную карьеру.

Футболист отметил, что ощущает большую поддержку со стороны своей семьи, которая ему сильно помогает. Из футбольных же людей Витюгов выделил главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина и бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Надеюсь, на меня не обидятся все те тренеры, которые были причастны к моему воспитанию. Однако я выделю, наверное, всё-таки двух самых значимых людей: Николай Юрьевич Ларин и Игорь Витальевич Осинькин, который, можно сказать стал моим проводником из юношеского футбола во взрослый», — цитирует Витюгова Metaratings.

В нынешнем сезоне 26-летний Витюгов провёл за «Крылья Советов» 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.