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Игрок «Ростова» Голенков: Топ-5? Давайте сначала не вылетим

02 Марта 2024 • 16:19 Комментировать
Ростов
2:0
Крылья Советов

Форвард «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о шансах команды побороться за топ-5 в текущем сезоне чемпионата России.

«Давайте сначала не вылетим, а потом уже будем смотреть», — заявил Голенков порталу «РБ Спорт».

Напомним, 1 марта «Ростов» одолел на своем поле «Крылья Советов» в рамках 19-го тура РПЛ со счетом 2:0. Стоит сказать, что Голенков отметился забитым мячом.

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают десятое место в турнирной таблице чемпиона России, имея на своем счету 24 зачетных балла.

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Ростов» финишировал на четвертой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков

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