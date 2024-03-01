Осинькин: «Пропустили в первый раз с углового в сезоне»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин для «Матч ТВ» дал комментарий после встречи с «Ростовом».

- Чего сегодня не хватило «Крыльям» на ваш взгляд?

- Какие-то детали, разные первый и второй таймы. Во втором тайме в принципе были активнее, хотя уже по счету… мы у своих ворот что-то упустили, но уже стали создавать, мы стали более активны. Эта инициатива, которой немножечко в первом тайме не хватило, что наши футболисты были слегка пассивны. В более активный футбол надо было играть в первом тайме. Вот этого не хватило. Во втором тайме мы это вернули. Я считаю, что были нормальные отрезки, но какие-то ситуации были не в нашу пользу. В итоге угловой, мы пропустили по большому счету в первый раз с углового в сезоне. Нам забили. Когда-то это должно было произойти, особенно сегодня, когда у нас по-настоящему такой состав маленький. Не уследили там за количеством больших футболистов. Мы в этом компоненте сегодня точно проигрывали. В целом, конечно, мы хотим играть лучше. Отрезки во втором тайме, да и в первом тайме было несколько хороших эпизодов. В общем-то от них оттолкнемся, будем идти дальше. Мы понимаем, что «Ростов» - команда, умеющая играть, очень много набравшая очков дома. Но все равно хотели брать очки.