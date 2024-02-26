Новиков: «Наших судей свистом с трибун не напугать»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на информацию о том, что судьи матчей РПЛ и Кубка России будут публично озвучивать свои решения после вмешательства системы VAR.

По мнению эксперта, поскольку свои решения арбитры будут просто объявлять, такое нововведение ничего кардинальным образом не изменит. Также Новиков отметил, что возможная негативная реакция со стороны болельщиков судей не испугает.

«Разница будет лишь в том, что теперь они скажут несколько фраз по громкой связи.

Отечественные арбитры сталкивались с таким давлением от болельщиков и футболистов, что никакой свист им не страшен», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Напомним, ближайший матч чемпионата России состоится уже в пятницу, 1 марта, когда «Ростов» примет на своём поле «Крылья Советов». Начало — в 19:00 по московскому времени.