Гарре вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, восстанавливающийся после травмы, вернулся в общую группу самарской команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 23-летний Гарре провёл за «Крылья Советов» 20 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Свой первый матч после возобновления чемпионата России самарцы проведут в следующую пятницу, 1 марта, против «Ростова». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени. На сегодняшний день «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 29 набранных очков.