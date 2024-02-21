Сако считает, что Карпин мог бы работать в «Барселоне»

Новичок «Ростова» Умар Сако поделился мнением о перспективах наставника южан и сборной России Валерия Карпина.

Ивуарийский защитник считает, что Карпин мог бы работать в лучших испанских клубах. По мнению Сако, российский специалист похож на нынешнего главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса и наставника английского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

«В каких клубах? В «Атлетико» Мадрид, «Атлетике» или, например, в «Барселоне» — почему нет? В футболе всё возможно.

На кого похож Карпин? На Хави — мне кажется, у них есть общие черты. И на нынешнего главного тренера «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, по поведению они похожи», — цитирует Сако «РБ Спорт».

Напомним, с 2014 по 2015 год Карпин возглавлял испанскую «Мальорку», а в период своей игровой карьеры он выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».