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Сако считает, что Карпин мог бы работать в «Барселоне»

21 Февраля 2024 • 11:24 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Новичок «Ростова» Умар Сако поделился мнением о перспективах наставника южан и сборной России Валерия Карпина.

Ивуарийский защитник считает, что Карпин мог бы работать в лучших испанских клубах. По мнению Сако, российский специалист похож на нынешнего главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса и наставника английского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

«В каких клубах? В «Атлетико» Мадрид, «Атлетике» или, например, в «Барселоне» — почему нет? В футболе всё возможно.

На кого похож Карпин? На Хави — мне кажется, у них есть общие черты. И на нынешнего главного тренера «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, по поведению они похожи», — цитирует Сако «РБ Спорт».

Напомним, с 2014 по 2015 год Карпин возглавлял испанскую «Мальорку», а в период своей игровой карьеры он выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».  

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Ростов Валерий Карпин Умар Сако ещё теги

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