Дьяков: «Если клуб РПЛ сделает предложение Глушакову, он закончит карьеру на мажорной ноте»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о будущем 37-летнего полузащитника Дениса Глушакова, который проходил зимние сборы вместе с южанами.

Сегодня, 12 февраля, стало известно о том, что Глушаков покинул расположение «Ростова».

Дьяков считает, что опытный футболист ещё может найти команду в РПЛ.

«Может, кто-то из РПЛ сделает отличное предложение в плане игрового времени, которое будет интересно Денису. Он закончит свою карьеру на мажорной ноте и спокойно будет продолжать свою дальнейшую жизнь в качестве тренера, менеджера или агента», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Глушаков выступал за костромской «Спартак», в составе которого провёл семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей.