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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Крыльях Советов» рассказали об успехах клуба на трансферном рынке

26 Февраля 2024 • 09:15 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об успехах клуба на трансферном рынке.

По словам Корниленко, он рад тому, что текущей зимой самарской команде удалось сохранить в составе всех своих лидеров.

«Мы очень довольны, так как никто из лидеров «Крыльев» не покинул команду, нам удалось всех сохранить. Всё идёт своим чередом в рабочем режиме», — цитирует Корниленко Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч команда Игоря Осинькина проведёт 1 марта против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Корниленко

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