В «Крыльях Советов» рассказали об успехах клуба на трансферном рынке

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об успехах клуба на трансферном рынке.

По словам Корниленко, он рад тому, что текущей зимой самарской команде удалось сохранить в составе всех своих лидеров.

«Мы очень довольны, так как никто из лидеров «Крыльев» не покинул команду, нам удалось всех сохранить. Всё идёт своим чередом в рабочем режиме», — цитирует Корниленко Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч команда Игоря Осинькина проведёт 1 марта против «Ростова». Начало — в 19:00 по московскому времени.