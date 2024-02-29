Балахнин: «Больших ожиданий от «Ростова» у меня нет»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от выступлений южан во второй части нынешнего сезона.

По мнению специалиста, весной ростовчанам необходимо заложить базу для того, чтобы в следующем сезоне выступить намного лучше.

«Больших ожиданий от «Ростова» у меня нет. Прежде всего команде надо найти тот футбол, который будет приносить результат», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Ростов» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой ближайший матч команда Валерия Карпина проведёт завтра, 1 марта, против «Крыльев Советов». Начало — в 19:00 по московскому времени.