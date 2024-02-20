Агент футболиста «Ростова»: «Гражданство? Конечно, это возможно»

Нассер Диалло, агент игрока «Ростова» Умара Сако, высказался о возможности получения гражданства России футболистом.

По мнению Диалло, Россия является страной, в которой хочется выступать.

«Гражданство? Конечно, это возможно. Россия - отличная футбольная страна!» - приводит слова агента издание Sport24.

Помимо этого, Нассер отметил, что Сако пока не отказывается от приглашения в сборную Кот-д'Ивуара, так как представители африканцев следят за Умаром.

Добавим, что защитник перебрался в российский клуб из ФК «Арда» в январе 2024 года на правах аренды. Команда Валерия Карпина имеет право выкупа.