В «Ростове» отреагировали на информацию о подписании контракта с Глушаковым

В «Ростове» прокомментировали информацию о возможном подписании контракта с 37-летний полузащитником Денисом Глушаковым, который проходил зимние сборы вместе с командой.

«Ну внимательнее в следующий раз смотрите, где читаете информацию», — написала пресс-служба южан в ответ на комментарий болельщика.

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул расположение «Ростова».

Напомним, в текущем сезоне опытный футболист выступал за костромской «Спартак», который Глушаков официально покинул в конце января. Также полузащитник известен по своей игре в составах «Локомотива», «Химок», «Пари НН» и московского «Спартака».