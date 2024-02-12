Глушаков рассказал о сборах с «Ростовом»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о зимних сборах, которые он провёл в «Ростове».

По словам 37-летнего футболиста, в «Ростове» он хорошо провёл время, поблагодарив главного тренера южан Валерия Карпина за то, что он помог ему набрать форму.

«Простой диалог был, попросил Валерия Георгиевича. Сказал, что надо набрать форму. Если можете, помогите. Он отозвался по старой дружбе.

Дальше будет какой-то другой мой путь, наверное, и посмотрим, где я окажусь», — цитирует Глушакова пресс-служба «Ростова».

Ранее сообщалось, что Глушаков, находящийся в настоящий момент в статусе свободного агента, покинул расположение «Ростова».

В текущем сезоне опытный полузащитник выступал за костромской «Спартак», за который провёл семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей.