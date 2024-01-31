Агент вратаря «Ростова» Медведева: «Никита не хочет уходить от Кафанова»

Андрей Талаев, агент вратаря «Ростова» Никиты Медведева, рассказал о том, есть ли сейчас интерес к 29-летнему футболисту со стороны других клубов.

По словам агента, Медведев намерен остаться в «Ростове», так как он не хочет уходить от тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова.

«Никита в «Ростове», надеюсь, клуб на него рассчитывает. Приоритет — остаться в клубе, Никита не хочет уходить от Кафанова. Он играет большую роль в карьере Никиты», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Медведев провёл за «Ростов» семь матчей, в которых пропустил девять голов и в одной игре сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.