Голенков проводит самый результативный сезон в карьере

Вечером пятницы форвард «Ростова» Егор Голенков помог своему клубу добыть уверенную победу над «Крыльями Советов». Он поразил ворота «крылышек» на 29-й минуте первого тайма, замкнув навес от углового флажка в исполнении Кирилла Щетинина.

Таким образом, Голенков проводит свой самый результативный сезон в карьере в рамках Премьер-лиги, отмечает Opta Sports. В этом сезоне у молодого нападающего в активе уже шесть забитых мячей в РПЛ и семь с учётом Кубка России. До этого в отдельно взятом розыгрыше РПЛ Егор забивал не более трёх голов.

Больше подробностей о прошедшей игре читайте в нашем отчёте.