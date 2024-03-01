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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голенков проводит самый результативный сезон в карьере

01 Марта 2024 • 22:00 Комментировать
Ростов
2:0
Крылья Советов

Вечером пятницы форвард «Ростова» Егор Голенков помог своему клубу добыть уверенную победу над «Крыльями Советов». Он поразил ворота «крылышек» на 29-й минуте первого тайма, замкнув навес от углового флажка в исполнении Кирилла Щетинина.

Таким образом, Голенков проводит свой самый результативный сезон в карьере в рамках Премьер-лиги, отмечает Opta Sports. В этом сезоне у молодого нападающего в активе уже шесть забитых мячей в РПЛ и семь с учётом Кубка России. До этого в отдельно взятом розыгрыше РПЛ Егор забивал не более трёх голов.

Больше подробностей о прошедшей игре читайте в нашем отчёте.

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