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Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «У Осинькина и Гвардиолы общий стиль»

05 Февраля 2024 • 16:10 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов сравнил главного тренера самарской команды Игоря Осинькина с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

По мнению Витюгова, Осинькин и Гвардиола имеют похожее видение на футбол. Полузащитник предположил, что если бы в распоряжении российского специалиста были бы такие же сильные игроки, как и у испанца, то он мог бы выиграть всевозможные трофеи.

«У Игоря Витальевича в качестве исполнителей только наши ребята, а у Гвардиолы чуть другие возможности. Он может пригласить лучших мастеров со всего мира. Кто знает, будь у Игоря Витальевича такая же возможность, чего бы он добился. Может быть, выиграл бы всё, что возможно», — приводит слова Витюгова Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. От первого «Краснодара» самарская команда отстаёт на девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Хосеп Гвардиола Игорь Осинькин Максим Витюгов ещё теги

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