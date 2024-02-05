Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «У Осинькина и Гвардиолы общий стиль»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов сравнил главного тренера самарской команды Игоря Осинькина с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

По мнению Витюгова, Осинькин и Гвардиола имеют похожее видение на футбол. Полузащитник предположил, что если бы в распоряжении российского специалиста были бы такие же сильные игроки, как и у испанца, то он мог бы выиграть всевозможные трофеи.

«У Игоря Витальевича в качестве исполнителей только наши ребята, а у Гвардиолы чуть другие возможности. Он может пригласить лучших мастеров со всего мира. Кто знает, будь у Игоря Витальевича такая же возможность, чего бы он добился. Может быть, выиграл бы всё, что возможно», — приводит слова Витюгова Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. От первого «Краснодара» самарская команда отстаёт на девять баллов.