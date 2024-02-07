Дьяков — о новичках «Ростова»: «Не думаю, что приехали звёзды мирового футбола»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением об иностранных футболистах, которые пополнили состав южан текущей зимой.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Ростов» усилился нападающим Роналдо, а также защитниками Еядом Аль-Аскалани и Умаром Сако.

«В нашем чемпионате, естественно, им будет нелегко, быстро они освоиться не смогут. Качество этих футболистов? Опять же это только время покажет. Я не думаю, что в «Ростов» приехали звёзды мирового футбола», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Первым соперником южан по весенней части сезона станут самарские «Крылья Советов».