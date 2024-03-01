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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РПЛ возвращается: «Ростов» и «Крылья Советов» назвали составы

01 Марта 2024 • 17:50 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
1 2.45 X 3.20 2 3.20
Через 0 ч. 55 мин.

Российская премьер-лига возвращается после зимнего межсезонья – в первый вечер весны матч девятнадцатого тура проведут «Ростов» и «Крылья Советов».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин включил в стартовый состав таких игроков: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Глебов, Щетинин, Мохебби, Голенков, Роналдо.

Рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут следующим футболистам: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Бейл, Костанза, Бабкин, Ватюгов, Ежов, Салтыков, Шитов.

Матч «Ростов» - «Крылья Советов» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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