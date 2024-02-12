Адиев: «Сейчас россияне выходят на первый план в РПЛ»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев выразил мнение, что сейчас в командах РПЛ на первый план выходят российские футболисты.

Напомним, весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров, а РПЛ покинуло большое количество иностранных игроков.

«Понятно, что сейчас россияне выходят на первый план в РПЛ. Считаю, что это правильно. Лично я хотел бы, чтобы российские футболисты больше играли. Если не сейчас, то когда им надо давать шанс, чтобы они показали себя на высоком уровне?» — приводит слова Адиева «Чемпионат».

Ранее Адиев допустил, что в будущем может вернуться в РПЛ, однако сейчас все его мысли сосредоточены на сборной Казахстана.