Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Адиев: «Сейчас россияне выходят на первый план в РПЛ»

12 Февраля 2024 • 16:21 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев выразил мнение, что сейчас в командах РПЛ на первый план выходят российские футболисты.

Напомним, весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров, а РПЛ покинуло большое количество иностранных игроков.

«Понятно, что сейчас россияне выходят на первый план в РПЛ. Считаю, что это правильно. Лично я хотел бы, чтобы российские футболисты больше играли. Если не сейчас, то когда им надо давать шанс, чтобы они показали себя на высоком уровне?» — приводит слова Адиева «Чемпионат».

Ранее Адиев допустил, что в будущем может вернуться в РПЛ, однако сейчас все его мысли сосредоточены на сборной Казахстана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Магомед Адиев

Новости по матчу

Сегодня, 12 Февраля
16:12
Булыкин: «Многие клубы из второй половины таблицы РПЛ могут быть заинтересованы в Глушакове»
15:41
Дьяков: «Если клуб РПЛ сделает предложение Глушакову, он закончит карьеру на мажорной ноте»
11:44
Шикунов: «Глушаков уже своё отыграл»
11:23
Глушаков рассказал о сборах с «Ростовом»
10:36
Песьяков: «Ростов» не предлагал мне продлить контракт»
10:27
В «Ростове» отреагировали на информацию о подписании контракта с Глушаковым
08 Февраля
16:54
Агент Соу не исключил, что футболист останется в «Ростове»
16:14
Деменко: «Будет интересно, если Джикия перейдёт в «Ростов»
11:23
Назван турецкий клуб, который хотел заполучить игрока «Ростова» Глебова
10:38
Салтыков: «О «Локомотиве» сейчас не думаю»
09:45
В «Ростове» рассказали об отказе турецкому клубу в переходе Глебова
09:22
Агент — о Роналдо: «Он ещё может совершенствоваться»
07 Февраля
17:04
Дьяков — о новичках «Ростова»: «Не думаю, что приехали звёзды мирового футбола»
06 Февраля
14:30
Витюгов: «В «Крыльях Советов» есть все возможности для того, чтобы себя проявлять»
11:54
Витюгов — об игре против Мбаппе: «У меня не было мысли, что это будущий супертоп»
10:52
Глеб — об Осинькине: «Сейчас мало тренеров, которые делают ставку на молодых игрков»
10:38
Новичок «Ростова» Аль-Аскалани: «Я только приехал в команду, но тренер уже назвал меня сыном»
10:26
Витюгов заявил, что из футбольных людей сильнее остальных на него повлияли Осинькин и Ларин
05 Февраля
16:49
Витюгов: «У Салтыкова есть все данные, чтобы вырасти в большого футболиста»
16:10
Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «У Осинькина и Гвардиолы общий стиль» 1
14:56
Витюгов: «Осинькин не испытывает проблем с тем, чтобы на кого-то накричать»
14:11
Витюгов: «Осинькин пытается нам показать, как играют в топ-лигах»
13:36
Витюгов рассказал, что в «Крыльях Советов» нет дополнительных премиальных за победы над лидерами
11:41
Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «Можно быть довольным шестым местом, которое мы сейчас занимаем»
10:32
Агент Рахмановича: «Было несколько разговоров по поводу Амара с российскими клубами, но до конкретики дело не дошло»
04 Февраля
15:57
Глушаков: «Через год или полтора нас вернут в еврокубки»
15:18
Представитель Гарре: «С высокой степенью вероятности этот сезон Бенхамин доиграет в «Крыльях Советов»
11:40
Цыпченко — о травме: «Очень тяжело было в первые два-три месяца, даже говорить об этом не хочу»
01 Февраля
13:41
Карпин поделился мнением о позиционной атаке «Ростова»
13:18
Балахнин: «В прошлом сезоне «Ростов» прыгнул выше своего потолка»
09:57
Карпин заявил, что поехал бы работать в Ла Лигу даже на меньшие деньги, чем он зарабатывает в «Ростове»
31 Января
11:46
Агент вратаря «Ростова» Медведева: «Никита не хочет уходить от Кафанова»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне»
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Анчелотти назвал лучших футболистов мира — в списке шесть игроков «Реала» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
17:43 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Спартака» Пуцко получил перелом на сборах с новым клубом
17:26 · Россия. Премьер-лига
​Смородская – о критике фанатов «Локомотива»: «Если честно, мне плевать»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Казаев перешёл из «Балтики» в клуб Второй лиги официально
17:17 · Россия. Премьер-лига
​«Мог играть в лучшей команде Европы»: Олич высказался об Акинфееве
17:08 · Россия. Премьер-лига
Чумич рассказал, как Красич повлиял на его переход в «Рубин»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «У Пиняева стало меньше простора»
16:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» продлили контракт с Садыговым
16:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Педро сможет играть в «Зените», но нужно учитывать и игроков академии»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Глушаков может подойти командам РПЛ
16:35 · Россия. Премьер-лига
Лоськов рассказал, почему не поиграл в Европе
16:35 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Месси даже не знает, где Россия находится»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Олич: «Модричу поздно в РПЛ, в России серьёзный чемпионат»
16:21 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Сейчас россияне выходят на первый план в РПЛ»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Многие клубы из второй половины таблицы РПЛ могут быть заинтересованы в Глушакове»
15:50 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Угальде не удивил, но и не расстроил»
Все новости
Рекомендуем