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Карпин заявил, что поехал бы работать в Ла Лигу даже на меньшие деньги, чем он зарабатывает в «Ростове»

01 Февраля 2024 • 09:57 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин признался, что поехал бы работать в испанский клуб даже при условии возможных потерь в уровне зарплаты.

«В моём случае это уже вопрос не денег, а амбиций. Хочу ли я поехать соревноваться с Анчелотти, Клопом и Гвардиолой или мне и в России хорошо. Естественно, поехал бы», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, в период с 2014 по 2015 год Карпин уже работал в Испании, где возглавлял «Мальорку». В период своей футбольной карьеры нынешний наставник сборной России представлял такие клубы, как «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта».

После 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин

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