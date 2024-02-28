Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шикунов: Новички должны помочь «Ростову»

28 Февраля 2024 • 15:39 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
1 2.35 X 3.55 2 2.95
01.03 19:00

Известный функционер Александр Шикунов, работавший в «Ростове», высказался о предстоящем матче дончан с «Крыльями Советов».

«Нас ждет очень интересный матч с «Крыльями». Не знаю иностранцев, которых подписал «Ростов». Их надо увидеть. Они должны помочь команде Карпина», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что у нас очень непредсказуемый чемпионат, поэтому невозможно угадать, как «Ростов» выступит во второй части сезона.

После 18 туров «Ростов» занимает десятую позицию в чемпионате России, имея в копилке 21 очко.

1 марта РПЛ вернется после зимней спячки. В этот день «Ростов» примет «Крылья Советов» на своем стадионе, начало — в 19:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Александр Шикунов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Февраля
15:50
Бесплатная ставка и прогноз на матч Ростов — Крылья Советов чемпионата России — 1 марта 2024
15:44
Агент Букари допустил переход футболиста в российский клуб
14:34
Щетинин — о судействе: «В этом сезоне дают больше бороться»
11:29
Игрок «Ростова» Щетинин рассказал об интересе к себе со стороны французского клуба
09:53
Игрок «Ростова» Щетинин: «Лет пять назад легионеры в РПЛ были посильнее»
09:43
Щетинин рассказал об адаптации Глушакова в «Ростове»
27 Февраля
21:36
Актуальная ставка и прогноз на матч Ростов – Крылья Советов чемпионата России – 1 марта 2024
18:33
Балахнин — о VAR: Решение будет просто объявляться – никто ничего не поймёт
18:23
Гладилин поддержал новое правило в работе VAR
10:38
Жирков считает, что лучший тренер России может работать в Мелбет-Первой лиге
10:25
Быстров: «Налог на легионеров — это отлично»
26 Февраля
21:43
Белоус: «Под руководством Осинькина молодые игроки очень растут»
20:51
Агент: Роналдо забьёт 10 голов за «Ростов» до конца сезона
15:40
Наумов: «Объявление судейских решений будет затягивать время, зачем это нужно?»
15:28
Новиков: «Наших судей свистом с трибун не напугать»
13:38
Агент Эль-Аскалани: «Эяд очень рад быть частью «Ростова»
09:15
В «Крыльях Советов» рассказали об успехах клуба на трансферном рынке
25 Февраля
13:23
Гарре вернулся в общую группу «Крыльев Советов»
24 Февраля
23:36
Чистяков назвал Осипенко лучшим центральным защитником в РПЛ
22:31
Чистяков пожелал «Ростову» выиграть РПЛ под руководством Карпина
22 Февраля
16:30
Агент Сучича: «Трансфер Петара в Россию пока невозможен»
14:50
Агент Николаеску: «Переход Иона в российский клуб не исключён»
14:13
Безруков: «Ерёменко — один из лучших футболистов, с которыми я играл»
13:13
Костанца: «Хотел бы играть за «Крылья Советов» с Роналдиньо»
12:00
Костанца: «В Бразилии видел грабителей, но в России ничего такого не замечал»
11:14
Костанца: «Продвижения в вопросе получения российского гражданства есть»
21 Февраля
11:24
Сако считает, что Карпин мог бы работать в «Барселоне»
11:12
Сако: «Я бы хотел перейти из «Ростова» в мадридский «Реал» 1
20 Февраля
18:50
Агент футболиста «Ростова»: «Гражданство? Конечно, это возможно»
16:16
Агент новичка «Ростова»: «Роналдо совершит невероятные вещи во второй части сезона»
13:11
Шикунов: «Не знаю, как Глебов будет играть в «Спартаке», но для «Ростова» – он топовый футболист»
19 Февраля
20:48
Степашин: «В своё время Карпин даже приглашался к нам в «Динамо», но не поехал»
18 Февраля
16:54
Агент Хуана Кордобы: «Ни один клуб из РПЛ не связывался с нами»
14:27
Хуан Кордоба может перейти в российский клуб
15 Февраля
15:37
Глушаков: «Я доволен своей формой, молодым плюс‑минус не уступаю»
14 Февраля
09:46
Два клуба РПЛ интересуются Джурасовичем
12 Февраля
16:21
Адиев: «Сейчас россияне выходят на первый план в РПЛ»
16:12
Булыкин: «Многие клубы из второй половины таблицы РПЛ могут быть заинтересованы в Глушакове»
15:41
Дьяков: «Если клуб РПЛ сделает предложение Глушакову, он закончит карьеру на мажорной ноте»
11:44
Шикунов: «Глушаков уже своё отыграл»
11:23
Глушаков рассказал о сборах с «Ростовом»
10:36
Песьяков: «Ростов» не предлагал мне продлить контракт»
10:27
В «Ростове» отреагировали на информацию о подписании контракта с Глушаковым
08 Февраля
16:54
Агент Соу не исключил, что футболист останется в «Ростове»
16:14
Деменко: «Будет интересно, если Джикия перейдёт в «Ростов»
11:23
Назван турецкий клуб, который хотел заполучить игрока «Ростова» Глебова
10:38
Салтыков: «О «Локомотиве» сейчас не думаю»
09:45
В «Ростове» рассказали об отказе турецкому клубу в переходе Глебова
09:22
Агент — о Роналдо: «Он ещё может совершенствоваться»
07 Февраля
17:04
Дьяков — о новичках «Ростова»: «Не думаю, что приехали звёзды мирового футбола»
06 Февраля
14:30
Витюгов: «В «Крыльях Советов» есть все возможности для того, чтобы себя проявлять»
11:54
Витюгов — об игре против Мбаппе: «У меня не было мысли, что это будущий супертоп»
10:52
Глеб — об Осинькине: «Сейчас мало тренеров, которые делают ставку на молодых игрков»
10:38
Новичок «Ростова» Аль-Аскалани: «Я только приехал в команду, но тренер уже назвал меня сыном»
10:26
Витюгов заявил, что из футбольных людей сильнее остальных на него повлияли Осинькин и Ларин
05 Февраля
16:49
Витюгов: «У Салтыкова есть все данные, чтобы вырасти в большого футболиста»
16:10
Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «У Осинькина и Гвардиолы общий стиль» 1
14:56
Витюгов: «Осинькин не испытывает проблем с тем, чтобы на кого-то накричать»
14:11
Витюгов: «Осинькин пытается нам показать, как играют в топ-лигах»
13:36
Витюгов рассказал, что в «Крыльях Советов» нет дополнительных премиальных за победы над лидерами
11:41
Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: «Можно быть довольным шестым местом, которое мы сейчас занимаем»
10:32
Агент Рахмановича: «Было несколько разговоров по поводу Амара с российскими клубами, но до конкретики дело не дошло»
04 Февраля
15:57
Глушаков: «Через год или полтора нас вернут в еврокубки»
15:18
Представитель Гарре: «С высокой степенью вероятности этот сезон Бенхамин доиграет в «Крыльях Советов»
11:40
Цыпченко — о травме: «Очень тяжело было в первые два-три месяца, даже говорить об этом не хочу»
01 Февраля
13:41
Карпин поделился мнением о позиционной атаке «Ростова»
13:18
Балахнин: «В прошлом сезоне «Ростов» прыгнул выше своего потолка»
09:57
Карпин заявил, что поехал бы работать в Ла Лигу даже на меньшие деньги, чем он зарабатывает в «Ростове»
31 Января
11:46
Агент вратаря «Ростова» Медведева: «Никита не хочет уходить от Кафанова»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» ​Гвардиола назвал единственного игрока «Манчестер Юнайтед», способного играть за «Манчестер Сити» Раскрыта причина раннего вылета «Спартака» на матч с «Зенитом» Из «Манчестер Юнайтед» ушёл тренер ​Джорджина потренировалась с Роналду в спортзале «Барселона» приняла важное решение по Ямалю ​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» придумал жёсткие меры для звёзд «Арсенал» готов купить нападающего за 120 млн евро - известно имя Фердинанд назвал суперклуб, ради которого Артета бросит «Арсенал» Почеттино: «Клопп 4 года не мог выиграть трофей в «Ливерпуле», но посмотрите на команду сейчас»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Реал» лишился 27 голов из-за VAR ​Семин: «Семак работает лучше Адвоката и Спаллетти» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Февраля
16:29 · Россия. Премьер-лига
Гудиев: «Уверен, что «Факел» останется в РПЛ»
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина высказался о возможном трансфере в «Жирону»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Андрей Николаев объяснил, почему Угальде не будет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Зенитом»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Агент допустил переход Вендела в ЦСКА
16:05 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Краснодару» будет очень непросто в матче с «Рубином»
15:59 · Россия. Премьер-лига
​Офсайдные линии будут использоваться во всех матчах 19-го тура РПЛ
15:57 · Россия. Премьер-лига
Колыванов высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Спартаком»
15:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Букари допустил переход футболиста в российский клуб
15:39 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: Новички должны помочь «Ростову»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Тюкавин подходит к матчам РПЛ в боевой форме»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Оренбург» способен создать проблемы ЦСКА»
15:04 · Россия. Премьер-лига
Тавареш: «Я на завершающей стадии восстановления»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Думаю, в ближайший месяц не увидим Кутицкого на поле»
14:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Помазуна: «Интерес к Илье был»
14:48 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев оценил перспективы «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем