Шикунов: Новички должны помочь «Ростову»

Известный функционер Александр Шикунов, работавший в «Ростове», высказался о предстоящем матче дончан с «Крыльями Советов».

«Нас ждет очень интересный матч с «Крыльями». Не знаю иностранцев, которых подписал «Ростов». Их надо увидеть. Они должны помочь команде Карпина», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что у нас очень непредсказуемый чемпионат, поэтому невозможно угадать, как «Ростов» выступит во второй части сезона.

После 18 туров «Ростов» занимает десятую позицию в чемпионате России, имея в копилке 21 очко.

1 марта РПЛ вернется после зимней спячки. В этот день «Ростов» примет «Крылья Советов» на своем стадионе, начало — в 19:00 по мск.