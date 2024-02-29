Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от рестарта «Ростова» в чемпионате России.

«Команда возобновит сезон встречей с «Крыльями Советов». Тут надо исторически смотреть на то, как дончане входят в весенний отрезок сезона после перерыва. Самарцы – не самые сильные соперники, будем честны. Да, «Ростов» идет на десятом месте, «Крылья» – на шестом. Но это ведь не большая разница. Это команды приблизительно одной категории. Я бы даже сказал абсолютно равные команды. На первое место в этой встрече выйдет подготовка к этой конкретной игре», – сказал Балахнин.

Напомним, матч «Ростов» - «Крылья Советов» не только откроет программу 19-го тура РПЛ, но и станет первым официальным матчем чемпионата после длительного зимнего перерыва. Игра пройдет 1 марта, начало — в 19:00 по мск.