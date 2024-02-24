Чистяков пожелал «Ростову» выиграть РПЛ под руководством Карпина

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, кто в отсутствии «Зенита» является лучшим кандидатом на золотые медали в РПЛ.

«Я бы выбрал «Ростов». Мне небезразличен этот клуб, команда, все ребята и тренерский штаб. Пожелал бы чемпионства именно «Ростову» Карпина», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Футболист признался, что ему нравится стиль игры «Ростова», но команде не хватает опыта, ведь там много молодых игроков, которым тяжело бороться с опытными соперниками.

После 18 туров «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 21 очко.

Напомним, по итогам прошлого сезона донской коллектив финишировал четвертым.