Чистяков назвал Осипенко лучшим центральным защитником в РПЛ

Футболист «Сочи» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о лучшем центральном защитнике чемпионата России.

«Отмечу Макса Осипенко, парень нереально вырос в «Ростове», очень сильно прибавил. Играет давно и стабильно», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

Защитник отметил, что еще ему нравится Нуралы Алип, ведь он тоже сильно прибавил за последнее время.

В сезоне-2023/24 Осипенко принял участие в 15 матчах в составе «Ростова» и стал автором семи забитых мячей.

На данный момент «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 18 сыгранных туров в копилке команды Валерия Карпина 21 очко.