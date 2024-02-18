Хуан Кордоба может перейти в российский клуб

Нападающий клуба «Депортиво Кали» Хуан Кордоба может продолжить карьеру в России.

По информации Metaratings, «Депортиво Кали» готов расстаться с колумбийским вингером за 1 миллион евро. Отмечается, что сам Кордоба не имеет ничего против переезда в Россию, однако имена потенциальных покупателей пока не разглашаются.

В нынешнем году Кордоба успел провести за «Депортиво Кали» семь матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 450 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар». Следом идут «Зенит» и «Динамо». До конца сезона командам осталось провести по 12 матчей.