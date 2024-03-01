Карпин: «Для этого времени года газон более чем достойный»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Сегодня в заявке «Ростова» отсутствуют Комличенко и Уткин. С чем связано их отсутствие?

- Еще и эль-Аскалани отсутствует, плюс Мелёхин и Лангович из-за карточек. Комличенко, Уткин и эль-Аскалани - с травмами связано.

- Надолго ли они выбыли, когда ждать их возвращения?

- Я думаю, что после паузы на сборные.

- Новички «Ростова», как проходит их адаптация, насколько они готовы? Двое сегодня в старте.

- Насколько готовы новички? Сегодня посмотрим. Одно дело - тренировочный процесс и товарищеские игры на сборах, а именно как проявят в официальном матче, сегодня посмотрим.

- Газон поменяли на «Ростов Арене» перед новым годом. Успели ли уже по нему походить, посмотреть? Довольны ли его состоянием сегодня?

- Вчера потренировались на нем, для этого времени года газон более чем достойный. Если сравнивать его с прошлогодним, если помните, когда играли с «Уралом» на Кубок, когда была черная грязь на поле, ни одной травинки практически не было. По сравнению с прошлым годом, вообще идеальное, можно сказать. В нынешнем состоянии нормальное.