Степашин: «В своё время Карпин даже приглашался к нам в «Динамо», но не поехал»

Сергей Степашин, член совета директоров «Динамо», поделился мнением о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

По мнению Степашина, Карпин является хорошим специалистом, который прекрасно справляется с коллективом.

«В своё время даже приглашался к нам в «Динамо», но не поехал», - приводит слова Степашина «КП».

Отметим, что после 18 туров в чемпионате России «Ростов» располагается на 10-й строчке, имея в своём активе 21 балл.

Что касается национальной команды, то она сейчас отстранены от международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА. Сборная проводит лишь товарищеские встречи.