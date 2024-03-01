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Ростов - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

01 Марта 2024 • 02:02 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
1 2.45 X 3.20 2 3.20
Через 15 ч. 46 мин.

В первый весенний день возобновляются матчи в Премьер-лиге. В Ростове-на-Дону команда Валерия Карпина сыграет против «Крыльев Советов». Самарцы в первом круге вели борьбу за медали, но все же в итоге были отодвинуты на шестое место. С другой стороны, отставание от третьей строчки всего ничего, но и обыграть ростовчан будет непростой задачей.

Прогнозируется напряженный матч с более-менее равными шансами.

С 19:00 телеэфир на Match! Premier, Arena Premium 3 BiH, Arena Premium 3 Srbija, Arena Sport 3 Hrvatska. Бесплатную трансляцию матча смотрите на сайте Winline. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов

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