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Дьяков: «Я не верю в «Крылья Советов»

01 Марта 2024 • 19:46 Комментировать
Ростов
1:0
Крылья Советов
1 2.45 X 3.20 2 3.20
2-й тайм

Бывший российский защитник Виталий Дьяков порассуждал о грядущей футбольной весне в исполнении самарских «Крыльев Советов». По его мнению, команде-сенсации первой части сезона вряд ли удастся подняться выше своего, шестого места турнирной таблицы.

«В «Крылья» я не верю, хоть мне команда и работа Игоря Осинькина нравятся. Им тяжко будет бороться со «Спартаком», «Динамо» или «Локомотивом». То, что «Крылья» делают — это круто. Надеюсь, будут продолжать, и много молодых российских пацанов будут расти», - говорит Дьяков порталу Metaratings, добавив, что самарцы вряд ли поднимутся в турнирной таблице выше шестого места.

На данный момент у «Крыльев» шестая строчка РПЛ и 29 баллов в таблице. Прямо сейчас самарский коллектив играет первый официальный матч 2024 года против «Ростова» на выезде, текстовую трансляцию игры можно найти на нашем портале. К концу подходит первый тайм!

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Виталий Дьяков

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