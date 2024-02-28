Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от возобновления сезона РПЛ.

«Я, конечно, не такой известный патологоанатом, как доктор Тюльп, который проводит на картине Рембрандта анатомический урок. Препарировать очень уж глубоко российский футбол не будем. Предлагаю болельщикам прочитать миниатюру Андрея Кнышева про уже нашего, российского патологоанатома, которому привезли тело человека, погибшего из-за падения сосули. Он долго думал, что записать в качестве причины кончины, но в итоге заключил: «Пришла весна». Даже несмотря на то, что наш футбол уже давно убит не сосулей, а другими обстоятельствами, я призываю болельщиков радоваться. Иногда и на зомби на зелёном поле можно посмотреть», – сказал Воробьев.

Возобновление чемпионата России после зимней паузы состоится 1 марта. В этот день «Ростов» примет у себя дома «Крылья Советов». Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.