Глушаков: «Через год или полтора нас вернут в еврокубки»

Известный полузащитник Денис Глушаков предположил, когда российские клубы получат возможность вновь принимать участие в международных турнирах.

«Думаю, плюс-минус скоро всё закончится и мы будем участвовать в еврокубках. Мой прогноз — через год или полтора нас вернут в еврокубки», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Также Глушаков посочувствовал спортсменам, которые пострадали из-за политической ситуации.

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров. С тех пор национальная команда России имеет возможность проводить лишь товарищеские матчи.