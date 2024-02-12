Шикунов: «Глушаков уже своё отыграл»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов отреагировал на информацию о том, что полузащитник Денис Глушаков покинул стан южан.

Напомним, 37-летний футболист проходил сборы вместе с командой Валерия Карпина, однако сегодня, 12 февраля, стало известно, что опытный футболист покинул «Ростов».

«Глушаков не подошёл «Ростову». Тренерский штаб посмотрел на него и понял, что он не нужен клубу. Денис уже своё отыграл», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Наиболее известен Глушаков по своим выступлениям за московский «Спартак», в составе которого он успел стать чемпионом России в 2017 году. Кроме того, футболист защищал цвета «Локомотива», «Химок», «Ахмата», «Пари НН» и костромского «Спартака».