Глеб — об Осинькине: «Сейчас мало тренеров, которые делают ставку на молодых игрков»

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Крыльев Советов» Александр Глеб поделился мнением о главном тренере самарской команды Игоре Осинькине.

Эксперт, похвалил специалиста за то, что он оказывает большое доверие молодым игрокам.

«Осинькин — молодец. Доверяет молодым футболистам, вселил в них уверенность. Сейчас мало тренеров в РПЛ, которые делают ставку на молодых», — цитирует Глеба «Чемпионат».

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и сейчас располагаются на шестом месте в турнирной таблице. Отметим, что Осинькин занимает пост наставника самарской команды с 2020 года, ранее он работал в «Кубани» и «Чертаново».