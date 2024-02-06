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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глеб — об Осинькине: «Сейчас мало тренеров, которые делают ставку на молодых игрков»

06 Февраля 2024 • 10:52 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Крыльев Советов» Александр Глеб поделился мнением о главном тренере самарской команды Игоре Осинькине.

Эксперт, похвалил специалиста за то, что он оказывает большое доверие молодым игрокам.

«Осинькин — молодец. Доверяет молодым футболистам, вселил в них уверенность. Сейчас мало тренеров в РПЛ, которые делают ставку на молодых», — цитирует Глеба «Чемпионат».

В 18 турах текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и сейчас располагаются на шестом месте в турнирной таблице. Отметим, что Осинькин занимает пост наставника самарской команды с 2020 года, ранее он работал в «Кубани» и «Чертаново».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Александр Глеб Игорь Осинькин ещё теги

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