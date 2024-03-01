Голенков не мог забить за «Ростов» с 22 октября

Вечером «Ростов» в рамках 19 тура РПЛ принимает самарские «Крылья Советов». Противостояние донской и волжской команд – это первый официальный матч весенней части сезона в Премьер-лиге.

В первом тайме счёт игры открыл форвард «Ростова» Егор Голенков. Случилось это на 29-й минуте – форвард филигранно замкнул навес от углового флажка в исполнении Кирилла Щетинина.

Любопытно, что последний свой гол за «Ростов» до 1 марта Голенков забивал ещё 22 октября 2023 года, семь официальных матчей назад. Тогда дончане разгромили дома «Ахмат» (3:0). В дальнейшем Голенков не оформлял голы и голевые действия.

Следить за ходом матча «Ростов» - «Крылья Советов» можно в текстовой трансляции от нашего портала.