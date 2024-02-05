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Витюгов: «У Салтыкова есть все данные, чтобы вырасти в большого футболиста»

05 Февраля 2024 • 16:49 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался о переходе своего партнёра по команде Никиты Салтыкова в «Локомотив».

Напомним, что вторую часть нынешнего сезона 19-летний Салтыков проведёт в «Крыльях Советов» на правах аренды, а уже летом он присоединится к «Локомотиву».

«Салтыкову могу пожелать только удачи, чтобы без травм всё обошлось, чтобы не боялся, брал игру на себя и как можно больше следил за собой и работал. У него есть все данные, перед ним сейчас открыты все возможности, чтобы вырасти в будущем в большого футболиста», — приводит слова Витюгова Metaratings.

В текущем сезоне Салтыков провёл за «Крылья Советов» 21 матч, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Максим Витюгов Никита Салтыков ещё теги

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