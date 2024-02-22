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Костанца: «Хотел бы играть за «Крылья Советов» с Роналдиньо»

22 Февраля 2024 • 13:13 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
01.03 19:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, с кем бы хотел играть в составе самарской команды, если бы была возможность пригласить любого футболиста.

По словам бразильца, он бы хотел выступать вместе с нападающим мадридского «Реала» Родриго, назвав его фантастическим игроком. Также Костанца выделил легенду «Барселоны» Роналдиньо.  

«Роналдиньо. Это великий игрок», — цитирует Костанцу «РБ Спорт».

Напомним, Роналдиньо завершил игровую карьеру в 2018 году. Помимо «Барселоны», легендарный полузащитник представлял «ПСЖ», «Милан» и целый ряд бразильских клубов.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой первый матч во второй части сезона самарцы проведут 1 марта против «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Крылья Советов Фернандо Костанца ещё теги

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