Костанца: «Хотел бы играть за «Крылья Советов» с Роналдиньо»

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, с кем бы хотел играть в составе самарской команды, если бы была возможность пригласить любого футболиста.

По словам бразильца, он бы хотел выступать вместе с нападающим мадридского «Реала» Родриго, назвав его фантастическим игроком. Также Костанца выделил легенду «Барселоны» Роналдиньо.

«Роналдиньо. Это великий игрок», — цитирует Костанцу «РБ Спорт».

Напомним, Роналдиньо завершил игровую карьеру в 2018 году. Помимо «Барселоны», легендарный полузащитник представлял «ПСЖ», «Милан» и целый ряд бразильских клубов.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой первый матч во второй части сезона самарцы проведут 1 марта против «Ростова».