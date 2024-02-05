Витюгов: «Осинькин не испытывает проблем с тем, чтобы на кого-то накричать»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался о характере главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

Футболист назвал Осинькина хорошим и понимающим человеком, который при этом может накричать на своих подопечных, если этого требует ситуация.

«Пихать» он может. С этим у него нет проблем. Если какая-то ситуация его выводит из себя, естественно, он начинает «пихать», и это нормально, это рабочий подсказ, без которого никак нельзя», — цитирует Витюгова Metaratings.

В 18 турах РПЛ «Крылья Советов» набрали 29 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Первым соперником команды Осинькина по весенней части сезона станет «Ростов».