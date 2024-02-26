Агент: Роналдо забьёт 10 голов за «Ростов» до конца сезона

Хулио Сезар Гранха, агент вингера «Ростова» Роналдо, ответил на вопрос о том, сколько мячей до конца сезона забьёт его клиент.

«Роналдо очень хорошо подготовлен и рад возобновлению чемпионата. По мне, он бы забил около 10 голов, но это зависит не только от него, а и от всей команды», – приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний футболист присоединился к «Ростову» в зимнее трансферное окно, подписав контракт на четыре с половиной года.

После 18 сыгранных туров подопечные Валерия Карпина располагаются на десятой позиции в чемпионате России, имея в своей копилке 21 зачетный балл.