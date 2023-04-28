Свинов – о столетии «Динамо»: «Сегодня у нас свой праздник»

Вратарь «Факела» Илья Свинов высказался о победе над «Динамо» в матче, приуроченном к столетию своего соперника (2:0).

«Не стыдно, что испортили праздник «Динамо»? Это футбол. Подготовка и поле шикарное. Нам надо выигрывать независимо от того, праздник или нет у другой команды. Сегодня у нас свой праздник, но завтра приступаем к работе над «Ростовом», - приводит слова Свинова «Чемпионат».

Воронежский коллектив после победы в Москве отправится в гости к ростовской команде уже на следующей неделе, их противостояние назначено на шестое мая, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00.