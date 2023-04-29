Гонгадзе - о дубле «Динамо»: «Благодарен партнёрам, без их помощи я бы не справился»

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе вновь высказался о победе над «Динамо» на выезде (2:0).

«Что она [фамилия футболиста] означает, не знаю. Мне кажется, это очень далеко и глубоко», - приводит слова Гонгадзе «РБ Спорт».

В то же время спортсмен подчеркнул, что 28 апреля она означала победу воронежского коллектива над соперником из Москвы.

«Я нападающий и должен выполнять свои обязанности. Вся команда играет на нападающего. Благодарен партнёрам, без их помощи я бы не справился», - добавил игрок.

Набранные три очка в Москве очень важны для «Факела» в плане перспектив сохранения прописки в элитном российском дивизионе.