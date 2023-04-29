Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гонгадзе - о дубле «Динамо»: «Благодарен партнёрам, без их помощи я бы не справился»

29 Апреля 2023 • 01:27 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Факел
окончен

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе вновь высказался о победе над «Динамо» на выезде (2:0).

«Что она [фамилия футболиста] означает, не знаю. Мне кажется, это очень далеко и глубоко», - приводит слова Гонгадзе «РБ Спорт».

В то же время спортсмен подчеркнул, что 28 апреля она означала победу воронежского коллектива над соперником из Москвы.

«Я нападающий и должен выполнять свои обязанности. Вся команда играет на нападающего. Благодарен партнёрам, без их помощи я бы не справился», - добавил игрок.

Набранные три очка в Москве очень важны для «Факела» в плане перспектив сохранения прописки в элитном российском дивизионе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Москва Георгий Гонгадзе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
0
2
1.54 4.20 6.60
Видео
29.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
6.00 4.20 1.57
Видео
29.04.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.45 2.32
Видео
29.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.72 4.00 4.80
Видео
29.04.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.87 3.75 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
01:45 · Россия. Премьер-лига
Мир, дружба – «Динамо» опубликовало совместное фото Шунина и Скопинцева
01:27 · Россия. Премьер-лига
Гонгадзе - о дубле «Динамо»: «Благодарен партнёрам, без их помощи я бы не справился»
00:45 · Россия. Премьер-лига
«Насмерть» - так «Факел» борется за выживание, считает Калинин
00:35 · Россия. Премьер-лига
Калинин высказался о стычке игроков «Динамо»
00:25 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Калинин: «Сегодня залетело, тогда нет»
00:11 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Позиция тренера нестабильная, но я полностью сконцентрирован на своей работе»
00:08 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Будущее Йокановича в «Динамо» сочтено»
00:01 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков охарактеризовал игру «Динамо» словами известной песни
28 Апреля
23:57 · Россия. Премьер-лига
Фомин прокомментировал стычку Шунина и Скопинцева
23:46 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Динамо» стоит начать с увольнения тренера»
23:45 · Россия. Премьер-лига
Бородюк – о «Динамо»: «Нужно обратить внимание на подбор игроков и селекцию»
23:40 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Факел» заслуженно победил»
23:37 · Россия. Премьер-лига
Бородюк – о «Динамо»: «В праздник столетия так играть…»
23:33 · Россия. Премьер-лига
Альшин: «Нам очки были нужнее, чем «Динамо»
23:27 · Россия. Премьер-лига
Свинов: «Мои мысли сейчас только о «Факеле»
Все новости
Рекомендуем