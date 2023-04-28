Гафин – об увольнении Йокановича: «Пока такого решения нет»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможном увольнении из клуба главного тренера Славиши Йокановича.

«Будет ли уволен Йоканович? Когда-нибудь будет. После сегодняшнего матча? Пока такого решения нет», - приводит слова Гафина «Чемпионат».

Сегодня, 28 апреля, «бело-голубые» в матче чемпионата России, приуроченному к столетию клуба, на своём поле уступили воронежскому «Факелу» со счётом 0:2. Оба гола были забиты во втором тайме Георгием Гонгадзе.

Таким образом, динамовцы упустили возможность войти в список пяти лучших команд турнира по итогам 25 сыгранных матчей.