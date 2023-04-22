Главный тренер «Факела» Пятибратов — о матче с «Динамо»: «Будем атаковать!»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал, как его команда будет действовать в предстоящем матче с «Динамо». Сегодня, 22 апреля, воронежский клуб проиграл «Оренбургу» в рамках 24-го тура РПЛ со счетом 1:3.

«С «Динамо» будет такая же история, как с «Оренбургом». Мы не будем отсиживаться в обороне и действовать строго на результат, лишь бы не проиграть. Будем атаковать! Если получится, то получится», — передает слова Пятибратова «Матч ТВ».

Матч 25-го тура чемпионата России «Динамо» - «Факел» состоится 28 апреля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:00 по московскому времени.