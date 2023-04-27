Габулов: «Футбольную часть в год столетия «Динамо» провалило»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов поделился мнением о выступлениях «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

После 24 туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от тройки призёров на девять очков. Также «бело-голубые» вылетели из Кубка России, уступив в 1/2 финала (Пути регионов) «Акрону» (0:0, 1:4 — пен).

По мнению Габулова, динамовцы этот год провалили. Эксперт призвал не винить во всём футболистов и тренеров, так как за их приглашение отвечают люди в руководстве клуба.

«Стоит отметить, что футбольную часть в год столетия клуб провалил. У нас привыкли критиковать игроков, делать их или тренеров крайними. Но ведь футболистов сначала отбирают, а потом приглашают ответственные люди в лице спортивного директора и руководства клуба», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт завтра, 28 апреля, против «Факела». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.