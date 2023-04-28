Йоканович: «Факел» — неплохая и агрессивная команда»

Наставник столичного «Динамо» Славиша Йоканович высказался о предстоящей встрече 25-го тура РПЛ против «Факела».

«Факел» — неплохая и агрессивная команда, которая заслуживает находиться на более высоком месте в таблице, чем сейчас», — заявил сербский специалист, чьи слова цитирует «Матч ТВ». Славиша отметил, что в клубе понимают важность предстоящего поединка, отметив, что «бело-голубые» к каждой встрече подходят с максимальной готовностью.

Напомним, что «Динамо» примет «Факел» сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток на «ВТБ Арене» назначен на 20:00 по московскому времени. Предстоящая встреча будет приурочена столетию «бело-голубых». Датой основания клуба является 18 апреля 1923 года.